الزينة الممنوعة على الزوجة الأرملة.. تعرّف عليها (فيديو)
السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:37 م
ياسمين عباسطباعة
أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال موجهًا له يقول صاحبه: "ما الزينة الممنوعة على الزوجة التي توفى عنها زوجها؟".
وأضاف "جمعة"، عبر صفحته على موقع "يوتيوب": "يعني أنها أي حاجة تتلبس ملفتة، وتحط مكياج"، مشيرًا إلى أن هذين الشيئين يجعلها تتزين وهى في نطاق الحزن.
وورد سؤالا من فتاة تقول: "إنها لا تريد الزواج، ووالديها يريدون إرغامها على الموافقة.. فهل هى ملزمة بالقبول؟"، فأجاب "جمعة" قائلًا: إن الزواج من الأمور الشخصية، ولكن نصيحة الأب والأم لها قيمتها، ولها ثقلها، حيث أن الفتاة أو الشاب الذي يرفض الزواج يندم فيما بعد، لأن الوحدة قاتلة.
وأضاف "جمعة"، عبر صفحته على موقع "يوتيوب": "يعني أنها أي حاجة تتلبس ملفتة، وتحط مكياج"، مشيرًا إلى أن هذين الشيئين يجعلها تتزين وهى في نطاق الحزن.
وورد سؤالا من فتاة تقول: "إنها لا تريد الزواج، ووالديها يريدون إرغامها على الموافقة.. فهل هى ملزمة بالقبول؟"، فأجاب "جمعة" قائلًا: إن الزواج من الأمور الشخصية، ولكن نصيحة الأب والأم لها قيمتها، ولها ثقلها، حيث أن الفتاة أو الشاب الذي يرفض الزواج يندم فيما بعد، لأن الوحدة قاتلة.