الزينة الممنوعة على الزوجة الأرملة.. تعرّف عليها (فيديو)

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال موجهًا له يقول صاحبه: "ما الزينة الممنوعة على الزوجة التي توفى عنها زوجها؟".



وأضاف "جمعة"، عبر صفحته على موقع "يوتيوب": "يعني أنها أي حاجة تتلبس ملفتة، وتحط مكياج"، مشيرًا إلى أن هذين الشيئين يجعلها تتزين وهى في نطاق الحزن.



وورد سؤالا من فتاة تقول: "إنها لا تريد الزواج، ووالديها يريدون إرغامها على الموافقة.. فهل هى ملزمة بالقبول؟"، فأجاب "جمعة" قائلًا: إن الزواج من الأمور الشخصية، ولكن نصيحة الأب والأم لها قيمتها، ولها ثقلها، حيث أن الفتاة أو الشاب الذي يرفض الزواج يندم فيما بعد، لأن الوحدة قاتلة.