"الغرف التجارية" يشيد باهتمام الحكومة بسرعة الإفراج الجمركي

أشاد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بمتابعة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، وإصرار الحكومة الشديد، على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف، قبل نهاية العام، واتخاذ إجراءات سرعة في هذا الملف.



وأكد "رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية"، أن سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع، يساهم في ضبط السوق ويفيد المواطنين.



وشدد "العربي" على أن زيادة الاهتمام بملف تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، ليس من شأنه خدمة المواطنين فقط، بل خدمة التجارة والصناعة والاقتصاد القومي وتنميته وتطويره.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، المالية، الطيران المدني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وعددًا من الجهات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الإجتماع جزء من سلسلة اجتماعات يتم عقدها؛ لاتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يخدم قطاع الصناعة والتجارة في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات ضد أي جهة تتقاعس عن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع.