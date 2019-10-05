"الشحات" يتقدم بالهدف الثانى للأهلى فى مرمى أسوان

أحرز لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات الهدف الثاني لفريقه في مرمى أسوان في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.



وفي الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، افتتح لاعب النادي الأهلي، النيجيري، جونيور أجايي، الهدف الأول لفريقه في مرمى أسوان.



وتستضيف أسوان مواجهة المارد الأحمر وأسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم، وعلي معلول، ومحمد هاني، خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات، الهجوم: جونيور أجايي.



وينتظر على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي ورامي ربيعة ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن وأحمد فتحي.