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حوادث

مصرع المتهم بإطلاق النيران على مأمورية أطفيح

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:32 م
جريدة الدستور
ندي حمدي
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لقى المتهم بإطلاق النيران على مأمورية الشرطة بقرية كفر قنديل بمدينة الصف، في الجيزة، مصرعه في تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بمحافظة البحيرة.

وشرحت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل المأمورية الأخيرة، حيث تم تحديد موقع اختباء المتهم بمحافظة البحيرة، وتم استهدافه بمأمورية أمنية، وحال وصول القوات بادر المتهم بإطلاق النيران صوبهم مما دفعهم لتبادل إطلاق النيران معه وأسفر عن مصرعه.

وتعود الواقعة إلى 30 سبتمبر الماضي، حيث أعدت وحدة مباحث أطفيح حملة أمنية استعدادًا للخروج باتجاه قرية كفر قنديل لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار كل من "مصطفى. ك. ع" و"ياسر. م. س" لاتجارهما في المواد المخدرة.

وبالفعل تحركت المأمورية باتجاه القرية، وعقب الوصول تمكنت القوات من ضبط المتهم الأول وبحوزته لفافتان من نبات البانجو المخدر، وفرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقة من ذات العيار، وأثناء ذلك أطلق المتهم الثاني أعيرة نارية تجاه الحملة، نتج عنه إصابة ضابط ورقيب بحث، وهرب إلى داخل الزراعات.

وخلال 48 ساعة، أعدت فيها الأجهزة الأمنية بالمديرية حملة أمنية مكبرة، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، ووحدات العمليات الخاصة، استهدفت منطقة كفر قنديل.

وأسفرت الحملة عن ضبط بندقية آلية عيار 7،62× 39 مم، وبندقيتي خرطوش مختلفة الأعيرة، و3 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، وفرد روسي عيار 7،62 × 39 مم، و10 طلقات مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط قضيتي اتجار بمواد مخدرة، بإجمالي وزن 200 جرام من جوهر الحشيش المخدر- 2،5 كجم من نبات البانجو المخدر، وتم تنفيذ عدد 145 حكما قضائيا "9 جناية، و23 مستأنف، و81 جزئي، و21 غرامة، و11 مخالفة"، وتم تنفيذ قرارين صادرين من الإدارة الهندسية لمركز ومدينة أطفيح بإزالة منزل محمد سيد شمس الدين، والد المتهم الثاني، في حادث إطلاق النيران على مأمورية المخدرات من أيام، وعلي كامل علي جنيدي، خال المتهم الثاني في ذات الواقعة.

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