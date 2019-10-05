باكستان والصين تبحثان تعزيز العلاقات في بكين.. الإثنين

يستعد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لإجراء زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، السبت، أنه خلال زيارته سيجرى عمران خان سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين الصينيين، على رأسهم رئيس الوزراء لي كه تشيانج، والقيادة الصينية الأخرى، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.



ومن المقرر أن يناقش رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع القيادات الصينية الأمور المتعلقة بتوسيع المشاريع التنموية في إطار الممر الاقتصادي الباكستاني- الصيني، إلى جانب التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة.