"الدستورية" تشيد بدور الرئاسة فى تنظيم احتفالاتها الخمسينية

قال المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا، إن المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة، أشاد في اجتماع الجمعية العامة للمحكمة الذي عقد، اليوم السبت، بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، بدور رئاسة الجمهورية المتميز في سبيل الإعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستورى المصري، ودعمها المتواصل لاستقلال القضاء ورفعة شأنه، حرصًا على سرعة الفصل في القضايا.



وتحتفل المحكمة الدستورية العليا هذا العام بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري فى مصر، متمثلًا في المحكمة العليا التي تأسست عام 1969، ثم تحولت إلى المحكمة الدستورية العليا عام 1979.