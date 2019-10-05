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غدًا.. انتهاء مراجعة القوائم الانتخابية في الجزائر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:29 م
جريدة الدستور
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تنتهي، غدًا الأحد، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في الجزائر؛ استعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل.

كانت عملية المراجعة قد بدأت يوم 22 سبتمبر الماضي، طبقا لقانون نظام الانتخابات، وتمت هذه العملية بموجب المرسوم الرئاسي، الخاص بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، الذي أصدره الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، يوم 15 سبتمبر الماضي.

وتعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، هي أول انتخابات تتولى الإشراف عليها هيئة وطنية مستقلة، تضم 50 عضوا من الكفاءات الوطنية، وهي هيئة دائمة ومستقلة، وتمارس مهامها دون تحيز، وتتولى إدارة كل مراحل العملية الانتخابية بدءًا من التحضير للانتخابات وحتى الإعلان عن النتائج الأولية مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي.

وكانت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات قد دعت المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية من البالغين 18 عامًا يوم الاقتراع إلى طلب تسجيل أنفسهم، على مستوى اللجنة البلدية؛ لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم، والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية.

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد أكد وجود إقبال كبير للناخبين خلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وهو ما يعكس النظرة المتفائلة التي يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة التي يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها وقناعتهم بوجود تغيير حقيقي وفعلي، على حد تعبيره.

ويشترط قانون الانتخابات على المرشح الرئاسي جمع 50 ألف توقيع من المواطنين في 25 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، بالإضافة إلى عدة وثائق أخرى من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية.

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