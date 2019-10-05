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سياسي

"عاشور" يوصى شباب المحامين بالالتزام بالزى اللائق

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:26 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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وجه سامح عاشور نقيب المحامين، مجموعة من الرسائل التي حملت العديد من النصائح المهمة للمحامي الشاب، في بداية طريقه بالمهنة، والتي انصبت على كيفية الحفاظ على رسالة المحاماة، المتمثلة في مظهر ومضمون المحامي الناجح.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة حلف اليمين للمحامين الجدد من خريجي الجامعات المصرية، التي عقدت اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

واستهل "عاشور" كلمته بتهنئة شباب المحامين بالعام القضائي الجديد، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمظهر اللائق، المتمثل في ارتداء البدلة الكاملة، والتزام المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه في المجتمع المصري.

وأشار، إلى أن الانطباع الأول تجاه المحامي يكون من مظهره، ويجب ألا يقل عن أقرانه في منظومة العدالة، كالقضاة وأعضاء النيابة، مشددًا على أن النقابة ستقابل أي تجاوز بشأن مظهر المحامين بحسم، لأن أي إساءة تمس المحامين بشكل عام، وليس المحامى وحده.

وعن المحاماة، أكد "عاشور" أنها رسالة للدفاع عن الحق، والعدل، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وجميع القيم النبيلة في المجتمع، وكذلك الدفاع عن الوطن واستقلاله، وحرية المواطن، لافتا إلي أن العدالة قيمة كبرى لا تقبل التجزئة، وأن أهم أدوار المحاماة استرداد حقوق الأفراد.

وأوضح، أن ما درس في كلية الحقوق من مواد أكاديمية غير كاف للعمل بمهنة المحاماة، بل يلزم التزود بدراسات أكاديمية في الجامعات، كالماجستير والدكتوراه، أو الدراسات الحرة، والقراءة في فروع القانون، وكذلك حضور الجلسات والمرافعات، والمشاركة في الحوارات القانونية داخل غرف المحامين بالمحاكم.

ووجه "عاشور" شباب المحامين إلى الحرص على التميز عن طريق القراءة في جميع مناحي المعرفة، كالتاريخ، والعلوم، والأدب، وغيرها، لزيادة المعرفة العامة، وليست القانونية فقط، منوها إلى أنهم سيتلقون في معهد المحاماة ما يجعلهم قادرين على حمل رسالة المحاماة العظيمة.

ونوه نقيب المحامين إلى ضرورة الاحترام الذي يبدأ باحترام المحامي لنفسه، واحترامه للآخرين، على اختلاف درجاتهم ومناصبهم، مؤكدًا أن الاحترام قيمة كلية غير قابلة للتجزئة، وكذلك الالتزام بالأخلاق القويمة ومنها أن تكون محترما لذاتك وغيرك، وأن تؤدى ما عليك بأمانة، وشرف، واقتدار، مضيفًا أن ما يصيب المحامى فى شرفه وسمعته يقضي عليه تمامًا.

حضر جلسة حلف اليمين كل من يحيى التوني، أمين الصندوق، وأبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد، ومصطفى البنان، وعبدالجواد أحمد، وإسماعيل طه، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين، نقيب فرعية شمال القاهرة.

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