حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم السبت، سفينة حاويات وعدد 9 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات وعدد 8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 5917 طن فوسفات و7264 طن رمل، و515 طن داى أمونيوم و3000 طن زيت.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151231 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 78728 طنا.



كما غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1234 طن قمح، وغادر عدد 63 سيارة نقل محملة بـ3183 طن قمح.