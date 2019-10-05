أمير الكويت يهنئ السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر.



وأعرب أمير الكويت عن خالص التهنئة بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مشيرًا إلى أن هذه الملحمة المجيدة شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية وجسدت بصورة جلية الروابط الوثيقة والتاريخية والوطيدة التي تجمع الكويت ومصر، كما أعرب الشيخ صباح الأحمد، عن خالص أمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لمصر وشعبها الكريم.

