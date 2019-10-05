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محافظات

إعمار 159 منزلا في الأقصر

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:23 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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شارك محافظ الأقصر في حفل تسليم عدد 150 منزلا بعد الانتهاء من إعادة إعمارهم وتأهيلهم لتحسين أوضاع الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الأقصر والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وشارك في حضور الحفل الذي أقيم بقاعة مجلس مركز ومدينة الطود، كل من رئيس مركز ومدينة الطود العميد محمد عياد، ومدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة المهندس أسعد مصطفى، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر محمود فاروق، ومدير مشروعات جمعية الأورمان بالأقصر العميد إبراهيم كمال عبدالله، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر بالمحافظة، وعدد كبير من الأهالي والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وشملت المنازل التي تمت إعادة إعمارها وتأهيليها وتسليمها عدد 30 منزلا بقرية حاجر العديسات قبلي يمركز الطود، وعدد 30 منزلا بقرية الشغب بمركز إسنا، وعدد 30 منزلا بقرية الدبابية والمعلا بمركز إسنا، وعدد 30 منزلا بقرية الرياينة بمركز أرمنت، وعدد 30 منزلا بقرية الشيخ عامر بمركز القرنة.

وعبر محافظ الأقصر، خلال الحفل، عن سعادته بتسليم المنازل للأسر المستحقة من الأهالي وإدخال الفرحة عليهم، مؤكدا أن الدولة تولي إهتماما بالمواطنين البسطاء وتسعى جاهدة لراحتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وأن توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالعمل على الوصول بالخدمات للمواطنين بالمناطق المحرومة، والعمل على تحسين مستوى معيشة أوضاع الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أوضح مدير مشروعات جمعية الأورمان بالأقصر العميد إبراهيم كمال عبدالله، أن أعمال إعادة إعمار وتأهيل المنازل التي تم تسليمها شملت عمل أسقف خشبية وأعمال المحارة والنقاشة والسباكة والنجارة والكهرباء والسيراميك وإنشاء دورات مياه ومطابخ مجهزة لتوفير مسكن صحي ملائم ومناسب ولائق للمواطنين بالقرى الأكثر إحتياجًا وتحسين مستوى الحياة للمستفيدين، مشيرًا إلى أنه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" يجري العمل بإعادة إعمار وتأهيل عدد 148 منزل بقريتي النجوع قبلي والوسطى بعدد 103 منزل، وقرية القبلي قامولا بالقرنة عدد 45 منزل، حيث سيتم الإنتهاء منهم خلال الشهر الجاري تمهيدا لتسليمهم.

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