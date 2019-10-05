عودة لوفرين لتشكيل ليفربول أمام ليستر سيتى

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز، لمواجهة ليستر سيتي، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة للبريميرليج.



ويقود هجوم الريدز الثلاثي الناري المعتاد، بقيادة محمد صلاح ومعه ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.



وقرر يورجن كلوب الدفع بالمدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين من البداية، بدلًا من جوميز، في ظل إصابة جويل ماتيب.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أدريان- روبرتسون- فان دايك- لوفرين- أرنولد- فابينيو- ميلنر- فينالدوم- ماني- فيرمينو- صلاح.



أما تشكيل ليستر فجاء كالتالي:

شمايكل- ريكاردو- إيفانز- سويونسو- شيلويل- بارنيس- تيليمانس- نديدي- برايت- ماديسون- فاردي



ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ليستر المركز الثاني برصيد 14 نقطة.