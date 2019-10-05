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مصر

«أرض الأديان».. الدستور «نيوز ليتر 57» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:34 م
جريدة الدستور
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أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ57 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها الوزارات، منذ صباح السبت حتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

بالتزامن مع استعداد المصريين لاحتفالات نصر أكتوبر، نحن أيضًا استعددنا لنرسل نشرتنا البريدية لكل قرائنا، ممن سجلوا بريدهم الإلكترونى لدينا عبر موقعنا «الدستور» للمرة الأولى، وستستمر بشكل مجانى، كخدمة بريدية تصل فى منتصف يوم السبت من كل أسبوع، آملين التوفيق لما نقدمه من تحليل وتقاطع مع «مصر اللى فى البيانات الرسمية».

113 بيانًا، هو عدد البيانات التى سيستعرض فيها فريق النشرة أهم ما جاء فى الأسبوع الماضى، وتشمل معظم الوزارات التى عكفنا عليها، وكان عنوان نشرتنا هذا الأسبوع «هنا أرض الأديان»، وفى التفاصيل 40 سفيرًا من دول العالم يصلون معًا فى سانت كاترين ويرسلون رسالة سلام للعالم.

وينطلق ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان فى مصر فى الفترة من ١٠ إلى١٢ أكتوبر المقبل تحت عنوان «هنا نصلى معًا»، بحضور نحو 5 وزراء فى الحكومة و40 سفيرًا و15 طفلًا إماراتيًا، وسيصلى الجميع يوم ١١ أكتوبر لإرسال رسالة سلام للعالم نقول فيها: تسامح، كلنا نعيش سويًا على الأرض المقدسة، الدين لله والوطن للجميع، وإرسال رسالة ثانية هذه هى سيناء هنا الأمن والأمان.

وسيتم افتتاح الاستراحة الشهيرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنطقة «وادى الراحة» فى سانت كاترين، ضمن فعاليات الملتقى، فيما تم تطوير المدينة بتكلفة 100 مليون جنيه.


ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟
مطلعوش آثار

ماذا قالت «الآثار» عن 5 قطع أعلنت الكويت ضبطها وأنها لا تقدر بثمن؟

أصدرت وزارة الآثار بيانًا قالت فيه إن القطع الأثرية المضبوطة فى الكويت تعود قصتها لنهاية عام 2018، وأنها عُرضت على لجنة ثلاثية أكدت أنها غير أثرية، ولا قيمة لها، لذلك تم السماح بشحنها للكويت، وكان الرد بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعى ومواقع إخبارية صورًا من المضبوطات فى الكويت مطالبة بإعادتها.

على طريقة فيلم التجربة الدنماركية

ما زال مشهد تربية «الماشية» فى أحد مراكز الشباب بفيلم الفنان الكبير عادل إمام «التجربة الدنماركية»، والذى أطلق عليه بلغة ساخرة «نشاط اجتماعى»، ويبدو أن المشهد يعاد تكراره من جديد فى الحقيقة، حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها ستستغل المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب عن طريق طرحها للاستثمار بنظام حق الانتفاع.

ماذا تقول الأرقام الصادرة عن الحكومة؟

بحسب وزارة التخطيط، فخلال العام المالى ٢٠١٨/2019، تم الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع فى مختلف القطاعات والبرامج، بتكلفة إجمالية حوالى 490 مليار جنيه، تتضمن 32 مشروعًا ضمن المشروعات القومية بتكلفة 54 مليار جنيه، والانتهاء من 202 مشروع ضمن مبادرة «حياة كريمة» بتكلفة كلية 944 مليون جنيه، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعًا ضمن برنامج تنمية صعيد مصر بتكلفة كلية 222 مليون جنيه.

غلق محطات المترو «حماية للأمن القومى»

هكذا ردت هيئة الاستعلامات على انتقاد منظمة «العفو الدولية» للأوضاع فى مصر وغلق 4 محطات لمترو الأنفاق، وأن ذلك يؤدى لحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمى، فيما أكدت الهيئة أنه على الرغم من أن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات فى هذه المحطات، بحسب المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية، إلا أن هذا الإجراء حتى لو تم بسبب حماية الأمن القومى، فلا يتعارض مع حق حرية التنقل الذى كفلته المواثيق الدولية، والتى أعطت للدول الحق فى وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية أمنها القومى، ولفتت الاستعلامات إلى أن المنظمة غادرت مجال حقوق الإنسان وغرقت فى مجال السياسة.

«فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة»
الأوقاف تتحدث عن عزوف المواطنين عن تظاهرات الإخوان

نوهت وزارة الأوقاف إلى أن عزوف المواطنين عن دعوات التظاهر أصاب عناصر الجماعة الإرهابية وأذنابها من الخونة والعملاء وداعميهم ومموليهم بالحسرة واليأس والإحباط، لإدراكهم أنهم مهما أنفقوا من أموال: «فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة».

أغرب بيانات الأسبوع؟

أعلنت وزارة الصحة فى بيانين منفصلين عن توافر مخزون من شيئين هامين، هما «وسائل تنظيم الأسرة»، وذكرت أنه سيكفى لمدة عام، أما عن الثانى فكان «مصل التسمم الممبارى» والذى يستخدم فى حالات التسمم الغذائى، وذلك بجميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية.

فريق النشرة: محمد عبدالعزيز- وسام عطية- نغم رأفت- دعاء عبدالوهاب- سلمى أشرف- رغدة محمد- ياسمين محمود- منة سالم- أمينة زكى. إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان

انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]

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