بومبيو: لا يمكن لأي بلد منع أوروبا عن تطوير الطاقة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء زيارة لأثينا اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تريد التأكيد على اللوائح التي تحكم التنقيب عن مصادر الطاقة في البحر المتوسط مضيفا أن تنقيب تركيا على نحو غير قانوني في المنطقة غير مقبول.



وقال بومبيو "نريد التأكيد على أن هناك قواعد تحكم عمليات التنقيب العالمية عن موارد الطاقة في البحر المتوسط ولا يمكن لأي بلد أن تبقي أوروبا رهينة".



وأضاف "أخبرنا الأتراك أن التنقيب غير القانوني أمر غير مقبول وسنواصل اتخاذ خطوات دبلوماسية للتأكيد على أننا نشدد دوما على ممارسة الأنشطة المشروعة ".



وقال "نعمل على دفع جميع الأطراف لخفض التصعيد والبحث عن النتائج المقبولة من الجميع".



وعبر بومبيو أيضا خلال اجتماعاته مع مسؤولين من الحكومة اليونانية عن قلقه بشأن الاستثمارات الصينية في البنية التحتية.