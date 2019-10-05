انتظام الحركة الركابية والملاحية بمطار القاهرة

شهدت الحركة الركابية والملاحية بميناء القاهرة الجوي، خلال الساعات الماضية، انتظامًا كبيرًا في عمليات الإقلاع والهبوط، حيث لم يتلقَ برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي، أية إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة، تفيد بإلغاء أو تاجيل أية رحلات تابعة لهم.



من جانبها، تقدم السلطات الأمنية بمطار القاهرة كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.



يذكر أن مطار القاهرة الدولي يشهد خلال الآونة الأخيرة، انخفاضًا نسبيًا بحركتي السفر والوصول، تزامنًا مع انتهاء الفصل الصيفي والإجازات المدرسية والصيفية وسفر العمالة المصرية إلى الخارج.