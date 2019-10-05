أسعار السيراميك اليوم

تتعدد أنواع وأشكال السيراميك في مصر، حيث يوجد فرز أول وثان وثالث، كما أن هناك شركات كثيرة تخصصت في صناعة السيراميك، وتقدم كل شركة العديد من الأنواع والأشكال والأحجام للسيراميك، وأيضًا البورسلين والسيراميك الصيني وروند.



وتختلف أسعار السيراميك والعروض والتخفيضات على حسب الجودة والمواصفات، حيث تتناسب مع جميع الإمكانيات، وتستعرض "الدستور" أسعار السيراميك الموجودة في مصر، اليوم السبت، على حسب النوع والجودة والمواصفات كالآتي:



يتراوح سعر متر السيراميك فرز أول من 49 إلى 60 جنيهًا، أما أسعار فرز ثانٍ بداية من 40 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر متر السيراميك فرز ثالث بداية من 35 إلى 40 جنيهًت، كما يبلغ سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول بين 50 و60 جنيهًا، وسعر متر الأرضيات العادي فرز أول يتراوح بين 45 و60 جنيهًا.



أما أسعار متر الأرضيات ليزر فرز أول فتبدأ من 50 إلى 70 جنيهًا، وسعر متر حوائط المطبخ ليزر فرز أول يبدأ من 50: 80 جنيهًا، وسعر متر حوائط المطبخ عادى فرز أول يبدأ من 45 إلى 60 جنيهًا، وسعر متر حوائط الحمام ليزر فرز أول يبدأ من 50 إلى 80 جنيهًا.