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الثقافة

مناقشة "حكاية مشعلى الثورات" بثقافة بنها

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:16 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع القليوبية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث شارك الفرع في المبادرة التي أطلقها محافظ القليوبية من مدينة القناطر الخيرية بعنوان "الحد من استخدام البلاستيك" بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية، حيث شاركت فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة بنها بعرض تنورة، كما شارك قصر ثقافة القناطر الخيرية بورشة رسم للأطفال.

وعقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل محاضرة لتعلم أوامر الحفظ على الكمبيوتر والطباعة، بينما ناقشت المكتبة العامة بقصر ثقافة بنها كتاب "حكاية مشعلي الثورات" تأليف أحمد بهاء الدين شعبان للمحاضر جمال شاكر، يتناول الكتاب دارسة تاريخ الحركة الطلابية في مصر، ودورهم التاريخي في إشعال الثورات، يتناول أجزاء من التاريخ مثل محمد علي مرورا بعلي مبارك، ثم ثورة عرابي وبداية دخول الإنجليز مصر، ثم مصطفى كامل ثم محمد فريد، مرورا بثورتي 19، يوليو 52، كما ناقش جمال شاكر بالمكتبة العامة بقصر ثقافة بنها، كتاب "حكاية مصر بين الخنادق والمخابئ" تأليف عبدالعزيز السباعى، للمحاضر جمال شاكر، تناولت أحداث مصر فى الحرب العالمية الأولى والثانية، وإنشاء الملاجئ وإعدادها وغارات الحروب والتحالف المصري وأحاديث المخابئ.

وأقامت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين معرض كتب لسلسلة "أبطال أكتوبر"، كما أعدت مكتبة باسوس مجلة حائط عن حرب أكتوبر تضمنت عددا من المعلومات عن حرب أكتوبر وبعض الصور، كذلك أقام بيت ثقافة سنديون معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها احتفالا بذكرى انتصار أكتوبر، بينما عقد قصر ثقافة كفر شكر ندوة بعنوان "موقف الأديان من الختان" بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية المنشأه الكبرى، ألقاها كل من الشيخ جلال السيد السعيد، والقمص إبراهيم عدلي سيدهم، بدأ الحوار بكلمة الشيخ جلال عن موقف الدين من الختان للإناث وأنها عادات غير مستحبة من أيام الجاهلية، وأن ختان الذكور من سُنن الفطرة، ولكن عند الإناث الرجوع أولا لرأى الطب وأن الطب لا يتعارض مع الدين، وتحدث القمص إبراهيم عن أن المرأة حواء لأنها أم لكل شيء حى وعدم المعرفه تؤدى إلى الهلاك وأنه لا توجد علاقة بين سلوك المرأة وعملية الختان لأن السلوك يعتمد على التربية والتمسك بالدين.

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