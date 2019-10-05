تشيلسي يتحرك لمكافأة نجميه

بدأ تشيلسي المفاوضات من أجل تجديد عقد نجميه الصاعدين، تامي أبراهام وفيكايو توموري، بعد المستوى المميز الذي قدماه مؤخرًا، ودفع مدرب المنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت، لاستدعائهما لصفوف "الأسود الثلاثة".



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، أن أبراهام البالغ من العمر 22 عامًا، لديه عقد ممتد حتى عام 2022، يحصل بموجبه على أجر أسبوعي 50 ألف جنيه إسترليني.



ويرغب البلوز في مضاعفة أجره، بحيث يتقاضى 100 ألف إسترليني.



وسجل أبراهام 7 أهداف في 7 مباريات، خاضها بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



ويرى مدرب البلوز، فرانك لامبارد، أن النجم الشاب سيلعب دورا كبيرا في خطة البلوز طويلة الأمد.



وبدوره، تألق توموري البالغ من العمر 21 عامًا، هذا الموسم، ولا يتبقى في عقده سوى عامين.



وشارك توموري في 4 مباريات كأساسي بالدوري، كما خاض مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي أمام ليل الفرنسي، ويرغب تشيلسي في مكافأته بعقد جديد.