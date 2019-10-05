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مصر

إقبال شديد على الكشف المجانى بقافلة "سعاد كفافى" في الوادى الجديد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:13 م
جريدة الدستور
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شهدت القافلة الطبية التي أطلقها مستشفى "سعاد كفافى" إلى مدينة الداخلة، تزامنا مع احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي، وتحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيًا- إقبالا كبيرا من المواطنين في كافة التخصصات، في ظل حفاوة بالغة من جميع المواطنين، واهتمام من المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما سيتم التعامل مع الحالات الحرجة، خاصة التي تستلزم تدخلا جراحيا أو فحوصات دقيقة بشكل مختلف، وذلك بالقيام بتحويلها إلى مستشفى سعاد كفافى الجامعى بمدينة ٦ أكتوبر، من أجل استكمال مراحل العلاج، في إطار التزام وطني وإنساني ومجتمعي تنتهجه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تقديم خدماتها الطبية إلى المرضى فى مختلف المحافظات، وهو التزام أخلاقي للجامعة ومستشفاها يجعلها دائمًا قريبة من الفئات الأكثر احتياجًا مهما بعدت المسافة ومهما بلغت التكلفة المادية.

وهذه القافلة تمثل حلقة من سلسلة ممتدة من القوافل الطبية للمستشفى الميداني للجامعة التي زارت من قبل العديد من محافظات مصر، وتمكنت بالفعل من تقديم حزمة من الخدمات الطبية، والتى صاحبها العديد من الحملات التثقيفية والتوعوية المتميزة للمواطنين، وهو ما كان له عظيم الأثر فى التخفيف عن شريحة كبيرة من المرضى بتقديم خدمات طبية مجانية، وعلى أعلى مستوى من الجودة.

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