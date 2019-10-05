أسعار المانجو اليوم.. الزبدية بـ13 جنيهًا

شهدت أسعار المانجو في السوق، اليوم السبت، حالة من الاستقرار، فسجلت المانجو العويس أسعارًا تتراوح بين 20 و30 جنيهًا للكيلو، بينما سجل كيلو المانجو زبدية ما بين 13 و15 جنيهًا.



فيما سجل المانجو البلدي ما بين 5 و10 جنيهات، وسجل مانجو كنت 10 و14 جنيهًا، ومانجو نعومي سجلت ما بين 12 و18 جنيهًا للكيلو.



وسجلت المانجو بيض العجل أسعارًا تتراوح بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو دبشة ما بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، والمانجو السنارة سجلت من 7 إلى 11 جنيهًا، والمانجو الفص بـ40 جنيها، وسجلت مانجو كيت 10 و14 جنيهًا.