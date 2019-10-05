إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالجيزة

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاج، بين طرفين بسبب خلافات في الجيزة.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة وسقوط مصابين.



انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص.



تمكنت القوات من فض المشاجرة، وضبط طرفيها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.