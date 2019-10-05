أستاذ اقتصاد: انخفاض الأسعار مهم لدعم الصناعة الوطنية

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تداعيات انخفاض أسعار المواد البترولية هامة للغاية خاصة أن مصر لديها معركة إنتاج.



وأضافت "الحماقي"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن انخفاض أسعار المشتقات البترولية حتى ولو بنسبة بسيطة يؤثر بالإيجاب على جميع الصناعات والمنتجات.



وأوضحت أن معركة مصر في الإنتاج تعود بالنفع على جميع المصانع، سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر لتحقيق العدالة في توزيع الأجور.