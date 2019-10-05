"انتصارات أكتوبر".. ورشة حكى بثقافة القليوبية

عقدت مكتبة كفر عبيان بثقافة القليوبية ورشة حكي بعنوان "انتصارات أكتوبر" لطلاب مدرسة الشمس التجريبية للغات، تناولت التعريف بحرب أكتوبر وأهميتها بشكل مبسط للأطفال.



وعقد بنادي أدب بيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان "دور حرب أكتوبر وتأثيرها على الأدب" بمقر مكتبة طحانوب، بحضور الشعراء صابر قدح، فاطمة هزاع، عفاف هزاع، بدأت بحديث الدكتور محمد السيد إسماعيل بأن فترة ما قبل حرب أكتوبر وما مر بالدولة من النكسة وحرب الاستنزاف، أدت جميعها إلى ظهور نوع من الأدب أكثر سهولة بدون تعقيد يحتوي على معاني لرفع الروح المعنوية لدى الشعب لإعادة الثقة في النصر، واستكمل الحديث مجدي مصطفى صالح، بأن أدب المقاومة هو نوع من الأدب الذي ظهر نتيجة تلك الفترة، ومن أشهر أصحابه الصحفي عبدالوهاب الشافعي.



ونظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، محاضرة بعنوان "ظاهرة العنف في المدارس" بمدرسة عقبة بن نافع، حيث تعد ظاهرة العنف بشكل عام من أكثر المشكلات التى تستدعى اهتمام الجهات الحكومية، والعنف المدرسي أحد أشكال العنف التى تؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع ككل، وقد بدأنا نواجه في الآونة الأخيرة تطورًا ليس فقط في كمية أعمال العنف فى المدارس ونوعيته، وإنما فى الأساليب التى يستخدمها الطلاب في تنفيذ سلوك العنف، ومنها الهجوم المسلح ضد الطلبة الزملاء من جهة والمدرسين من جهة أخرى، ومن أنواع العنف العنف الفظي والعنف الجسدي، كما نظمت ورشة عمل مجسمات حرب أكتوبر للطلاب.



وعقدت بنادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر أمسية شعرية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة بدأت بقصيدة "الدرويش" و"النقطة جيم" لإبراهيم السمري، ومناقشة قصيدة "النقطة جيم"، "أبطال من القناة" لنشأت النادي، "مواويل على خط النار" لبهجت الدقميري، وفي الختام "عزف منفرد" لطارق عمران، كما قدّم فريق كورال بيت ثقافة القلج عرضًا فنيًا جديدًا تضمن باقة متنوعة من الأغانى، ومنها "يا بلادي، يا أغلى اسم في الوجود، مصر أمي، وماشربتش من نيلها".