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مصر

الإعلان عن 785 فرصة عمل جديدة براتب يصل لـ 7500 جنيه

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:06 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 785 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن والحراسة، وذلك براتب يصل إلى 7500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 مدير تسويق خبرة، وذلك براتب 7500 جنيه، و10 أخصائي تسويق، براتب 5000 جنيه.

على أن يكون المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، حاصلا على مؤهل متوسط، ولديه خبرة بالتسويق، وألا يزيد عمره عن 55 سنة، وذلك من الجنسين.

كما تحتاج الشركة، 150 فرد أمن إداري بمصر القديمة، على أن يحصل المتقدم على 4 أيام راحة، والعمل 8 ساعات، وذلك براتب 1500 جنيه.

كما تطلب الشركة، 250 فرد أمن إداري بالعبور، على أن يكون العمل 12 ساعة، وذلك براتب يتراوح من 1850 إلى 2500 جنيه، وأيضا 150 فرد أمن إداري بـ6 أكتوبر، للعمل 12 ساعة أيضا، والعمل 30 يوما، وذلك براتب يتراوح من 1950 إلى 2860 جنيه.

وتحتاج الشركة أيضا إلى، 100 فرد أمن، مطاعم، والعمل 12 ساعة، وذلك براتب 2250 جنيه، و4 أيام راحة، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 سنة.

وتتضمن الوظائف أيضا، 10 عامل نظافة وبوفيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة يجيد القراءة والكتابة، والعمل 8 ساعات، براتب 1800 جنيه.

كما تحتاج الشركة، 35 فرد أمن بالشرقية، براتب 2500 جنيه، و35 فرد أمن بالقاهرة الكبرى، وذلك بتوفير وجبة، و4 أيام راحة، وذلك براتب 2500 جنيه، و35 فرد أمن بالعبور، بتوافر سكن، و4 أيام راحة، وبراتب 2300 جنيه، على أن يكون المتقدم لإحدى تلك الوظائف حاصلا على مؤهل عال أو متوسط.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01060229639، أو 01113714156، أو التوجه لمقر الشركة في 11 شارع نوبار بجوار مطعم الشبراوي، محطة مترو سعد زغلول.

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