تكثيفات أمنية مشددة بمحيط استاد أسوان قبل مباراة الأهلي (صور)

شهدت محيط أستاد أسوان الرياضي، مساء اليوم، تشديدات أمنية مكثفة من قبل ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي، لتأمين اللاعبين أثناء دخولهم للاستاد، قبل بدء المباراة.



كما انتشرت دوريات المرور بجميع الشوارع بمدينة أسوان، وخاصة الشوارع المحيطة باستاد أسوان الرياضي.



حرص العديد من شباب مدينة أسوان، على الوقوف أمام أستاد أسوان الرياضي، وعلى جانبي الطريق، قبل بدء المباراة لرؤية لاعبي الأهلى، أثناء دخولهم للاستاد.



وتبدأ مباراة أسوان والنادي الأهلي، في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب نادي أسوان الرياضي.



شملت استعدادات فريق نادى أسوان الرياضي لخوض المباراة مع فريق الأهلي أداء تدريبات يومية على ملعب النادي، باستثناء التمرين الأخير للفريق على ملعب أستاد أسوان الرياضي.



وسيتم إذاعة مباراة فريقي النادي الأهلي، وأسوان، فضائيًا، وذلك على قناتي on sport، وtime sport، نظرًا للوصول إلى اتفاق نهائي مع الشركات الراعية.



وكان حدد نادى أسوان 20 لاعبًا فى قائمة أسوان استعداد لمباراه الأهلي، وهم،: مسعد عوض، ورضا السيد، وعبدالله السنجهاوى، وإبراهيم القاضى، ومحمد إسماعيل، ومحمود نعيم، والحسينى سمير، وطارق أبوالعز، وهيثم الفيل، وأحمد عامر.



ومن ضمن اللاعبين الذين تم تحديدهم أيضًا، خالد الشيخ، وموسى داو، وأحمد الصغيرى، عبد العزيز امام، وحسن طارق، ومحمد الصباحى، وفادى فريد، وإبراهيم جلال، وأوميد اوكرى، وأحمد عبد الظاهر.