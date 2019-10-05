"التموين" تواصل جهودها لحل أزمة صرف السلع التموينية

قالت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الساعات الأخيرة مساء أمس الجمعة، شهدت توقفًا وتعطلًا في سيستم ماكينات صرف مقررات التموين، استغرقت نحو ساعة ونصف الساعة، الأمر الذي انعكس سلبيًا في زيادة الطوابير أمام محلات البقالة التموينية، موضحة استمرار المشكلة حتى الآن.



ولفتت "عبدالمقصود" في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن حالات التوقف والتعطل في الشبكة وماكينات الصرف للسلع التموينية وفارق الخبز، لم تشهد أى تحسن فى أداء الخدمة، واستمرار ضعف شبكة صرف مقررات التموين.



وتابعت "عضو شعبة المواد الغذائية": أن المخابز تقوم بصرف الخبز ورقيًا، في حال توقف السيستم، حيث يتم السماح لهم بتجميع البطاقات.