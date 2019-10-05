حبس خادمة سرقت مصوغات من شقة موظفة في الوايلي

قررت نيابة الوايلي الجزئية، السبت، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من داخل شقة موظفة في دائرة القسم، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية عن تلقي قسم شرطة الوايلي بلاغًا من "ر. ن. ا"، 29 سنة، موظفة، باكتشافها فتح نافذة شباك غرفة النوم وسرقة مبالغ مالية "500 درهم إماراتى، 2700 دولار أمريكى، 30 ألف جنيه مصري"، وكذلك هاتف محمول من داخل الغرفة، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



ومن خلال فحص المترددين على العقار محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجنى عليها "ح. ج. ن"، 28 سنة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها.



وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية، وعلمها باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية داخل الشقة سكنها، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها مستغلة طبيعة عملها كخادمة طرفها، واستولت على المسروقات بأسلوب "المغافلة" على فترات.



تم بإرشادها ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنها، وضبط مشغولات ذهبية عبارة عن "2 خاتم، دبلة، سلسلة، 3 حلق، 2 شاشة، جهاز تكييف"، والتي أقرت بشرائها من متحصلات الواقعة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف المحمول واتهمتها بالسرقة، وتحرر عن ذلك محضر ملحق للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.