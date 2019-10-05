صور.. الآلاف يشيعون جثمان سليمان الحكيم

شيع الآلاف من أهالي الإسماعيلية، ظهر اليوم السبت، جنازة الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية فنارة التابعة لمركز فايد، وسط حالة من الحزن التام، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، وعدد كبير من أهالي المنطقة والمحافظات المجاورة.



واتجه الآلاف من المواطنين والقيادات التنفيذية والشعبية والصحفيين لسرادق العزاء بمنزله المتواجد على البحيرات المرة بمدينة فايد بالإسماعيلية، عقب مراسم الدفن مباشرة، وبدأت فعاليات العزاء بحضور عدد كبير من أقاربه الذين وقفوا لتقبل العزاء.



وكان سليمان الحكيم قد توفي، صباح اليوم، بعد صراع كبير مع المرض استمر عامًا، ونعته نقابة الصحفيين وعدد من الإعلاميين والصحفيين.