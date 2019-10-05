بالصور.. "بورسعيد للفنون الشعبية" تواصل عروضها بالمنيا

ضمن فعاليات الأسبوع الثقافى الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان "المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية" بقرى ومراكز محافظة المنيا؛ قدمت فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، بقيادة الفنان محمد صالح، ومدير الفرقة محمود بيومى، ثالث عروضها بنادى المنيا الرياضى.



وقدمت الفرقة باقة متنوعة من أشهر التابلوهات الاستعراضية التى تشتهر بها الفرقة، منها ما يعبر عن التراث البورسعيدى، مثل "إحنا البمبوطية وإحنا البورسعيدية وأم الخلول"، ومنها ما يعبر عن مختلف بيئات مصر، مثل الصعيدى والنوبي والفلاحى والسيناوى وسط حضور جماهيري كبير أبدى إعجابًا وتفاعلًا ملحوظًا مع الفقرات الاستعراضية التى قدمتها الفرقة.