مطروح: تشكيل لجان لمتابعة استعدادات المدن للسيول

قرر محافظ مطروح، اليوم السبت، تشكيل لجان بكل مدينة للمتابعة المستمرة والاستعدادات لمواجهة السيول، وذلك برئاسة رئيس المدينة، وبعضوية رئيس كل قرية تابعة، بالإضافة إلى مسئول الري والموارد المائية وشركة المياه ومديرية الزراعة والحماية المدينة.



وكلف محافظ مطروح المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام لمحافظة مطروح، بمتابعة أعمال جميع اللجان بالمدن.



ووجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية بالمدن بمراجعة وتسليك كل شنايش صرف الأمطار بكل مدينة، ومراجعة إصلاح وصيانة كل المعدات المعطلة من سيارات وأجهزة داخل الوحدات المحلية واستعدادها لمواجهة الأمطار.