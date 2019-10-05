أسنان المنصورة تحتفل بتخرج الطلاب الماليزيين دفعة 2019

نظمت كلية طب الأسنان جامعة المنصورة حفل تخرج للطلاب الماليزيين الدارسين بالكلية دفعة 2019 بمدرج الدكتور أبو النجا بكلية الطب.



بحضور كلًا من الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب محمد عبد الرحمن سفير دولة ماليزيا بالقاهرة.



بدأ الحفل بدخول الخريجين ثم تلاوة بعض آيات القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى والسلام الجمهورى لمصر وماليزيا.



وقدم الدكتور محمد عطية التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم وإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهد التأهيل والإعداد الجيد للطلاب طوال سنوات الدراسة.



ودعا عطية الخريجين لتقديم التحية لأولياء أمورهم مؤكدا على تقدم ترتيب جامعة المنصورة محليًا وعالميًا حيث يدرس بالجامعة ما يزيد عن 6000 طالب وافد من مختلف دول العالم.



وهنأ الدكتور عصام الوكيل أولياء أمور الطلاب والخريجين بمناسبة تفوقهم وتخرجهم ودعا الطلاب لتذكر فترة دراستهم بالكلية وقدم الشكر لإدارة الكلية ولجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها لما بذلوه من جهد لخدمة الطلاب.



