إيفينبرج يعود لعالم التدريب

تولى شتيفان إيفينبرج، نجم بايرن ميونخ السابق، اليوم السبت، منصب المدير الفني لفريق يوردينجين، المنافس بدوري الدرجة الثالثة الألماني.



وقال إيفينبرج (51 عاما) "هذا النادي العريق لديه إمكانيات هائلة، وأنا واثق من قدرتنا على النجاح معا".



ومن المقرر تقديم لاعب المانشافت السابق أمام وسائل الإعلام، رسميا، الأربعاء المقبل.



ويواجه يوردينجين، الذي نافس في وقت سابق بالبوندسليجا، خطر الهبوط من دوري الدرجة الثالثة، حيث لم يحقق سوى 3 انتصارات خلال عشر مباريات، هذا الموسم.



وتوج إيفينبرج بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا، خلال تواجده مع بايرن ميونخ.



كما خاض 35 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، خلال مسيرته الحافلة.



ولا يتمتع إيفينبرج بخبرة كبيرة في التدريب، حيث تولى لفترة قصيرة قيادة بادربورن، في دوري الدرجة الثانية، خلال موسم 20152016.