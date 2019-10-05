"التموين" تدرس توريد الأرز المحلي من خلال "القطاع الخاص"

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تدرس فتح الباب مناقصات توريد الأرز المحلي الأبيض، من خلال الشركات القطاع الخاص، البالغة نحو 40 شركة؛ لتوفير احتياجات البطاقات التموينية شهريًا.



ونفى فرج خيري، مدير الإدارة العامة للمحاصيل الحقلية والزراعية بوزارة التموين، في تصريح لـ"الدستور"، وجود نيه لتوريد الأرز الشعير من خلال شركات القطاع العام، واقتصار التوريد على الأرز الأبيض المحلي، لافتا إلى أن الوزارة لم تحدد أسعار لتوريد الأرز المحلي لصالحها؛ حتى لا تكون سببا في استغلال المنتجين والموردين لزيادة الاسعار في الاسواق المحلية.



وقال "مدير الإدارة العامة للمحاصيل الحقلية"، إن أسعار الأرز المحلي في تراجع؛ كاشفًا عن أن مستوى الأسعار وصل إلى 7 جنيهات لكيلو الأرز في الأسواق.



وأوضح "خيري" أنه في حال الإعلان عن التسويق للأرز المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتوزيعه على البطاقات التموينية، فسيتم تحديد أسعار التسويق من خلال اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء.