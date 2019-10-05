"النزهة" يفعّل مبادرة "كل نقطة بتفرق" لترشيد استهلاك المياه

واصلت أحياء القاهرة تنفيذها توجيهات محافظ القاهرة بتفعيل مبادرة "كل نقطة بتفرق" لترشيد استهلاك المياه، باستخدام موفرات المياه، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب بالقاهرة للمواطنين.



وفعّل اللواء خالد عقل، رئيس حي النزهة، المبادرة، وأطلقها على صفحات الحي الرسمية والمركز التكنولوجي.



وأوضح عقل، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحي صمم اللوجهات الإرشادية وعلق البوسترات الإرشادية والتصميمات وفقا للمبادرة لترشيد استهلاك المياه لتوزيعها بدائرة الحي للمناطق السكنية والمحال التجارية.



وأشار رئيس حي النزهة إلى أن المبادرات والفعاليات الإرشادية تؤثر في مردودها على المواطن بتعديل سلوكه.



يذكر أن محافظة القاهرة تتخطى استهلاك الـ2 مليار متر مكعب سنويا من المياه حسب قطاع توزيع المياه وبوزارة الموارد المائية والري.