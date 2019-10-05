"ثقافة حلوان" تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

نظُمت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية فنية بقصر ثقافة حلوان بمناسبة انتصار السادس من أكتوبر، تضمنت ورشة أركيت وتلوين الدبابات والطائرات، إلى جانب ورشة رسم على الوجوه علم مصر ومعرض نادي المرأة، كما أقيمت ندوة تربوية حاضرتها إخصائى التنمية البشرية زينب نصر، بعنوان "أ. ب. تربية إيجابية"، ألف باء حب وتفاهم بين الآباء والأبناء حب ابنك صح، وتم عرض الندوة بالبروجيكتور، وأوضحت أن التربية ليست متطلبات واحتياجات، بل أن التربية قواعد وأسس لا بد من غرزها في أولادنا، بالإضافة إلى إقامة ندوة حاضرتها مروة عبدالمحسن تناولت فيها كيفية غرس القيم الإيجابية للطفل والاعتماد على نفسه من خلال حكاية "الأسد والنملة" وكيف ساعدت النملة الأسد رغم صغر حجمها، وكان ذلك بواسطة العروسة سنفور.



واشتمل الحفل على العديد من الألعاب للأطفال، ومنها الكراسي الموسيقية، حرب الألوان، شد الحبل، فرقعة البلالين، والسلم والثعبان، واختتم الحفل بفقرة غنائية بعنوان "يا أغلى اسم في الوجود" للطالب إبراهيم العيوطي من مواهب قصر ثقافة حلوان.