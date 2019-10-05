إصابة لاعب بايرن ميونخ ديفيد ألابا تتصدر صحف ألمانيا

اهتمت الصحف الألمانية، الصادرة، اليوم السبت، بعدة أحداث رياضية في كرة القدم، جاء على رأسها إصابة اللاعب ديفيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، التي تهدد مشاركته مع الفريق أمام هوفنهايم، في الجولة السابعة من البوندسليجا.



وجاءت صحيفة "بيلد"، عبر موقعها الإلكتروني، بعنوان "إصابة ألابا أسوأ مما كان متوقعًا"، في إشارة للضربة التي تلقاها ديفيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، في ضلوعه خلال مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.



وركزت صحيفة "B.Z" على نجاح هيرتا برلين، في تحقيق الفوز الثالث على التوالي بالدوري، بعد بدايته المتعثرة، وذلك بإسقاطه ضيفه فورتونا دوسلدورف (3-1)، أمس الجمعة.



وأشارت صحيفة "إكسبريس دوسلدورف" إلى خسارة فريدهيلم فانكل، مدرب فورتونا، مباراته الخامسة هذا الموسم في الدوري، بالسقوط أمام هيرتا.