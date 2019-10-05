المغرب يعزز مراكز مراقبة الشواطئ لمكافحة الهجرة غير الشرعية

عززت السلطات المغربية مراكز المراقبة على طول سواحلها، خاصة الشمالية حيث تم تزويدها بعناصر إضافية من القوات إضافة إلى أجهزة اتصال ومراقبة حديثة مرتبطة بالأقمار الاصطناعية، وذلك لمكافحة محاولات الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، والتي سجلت ارتفاعا في الآونة الأخيرة.



وقالت صحيفة (الأحداث) المغربية أن هذه الإجراءات تأتي تزامنا مع استعدادات السلطات الإسبانية من جهتها لتأمين حدودها مع المغرب من خلال المعابر بمدينتي سبته ومليلية بوضع كاميرات مراقبة ذكية.



وأضافت أن الخطوة الإسبانية، والمقرر الانتهاء من تنفيذها بنهاية العام الجاري تتضمن وضع 35 كاميرا ذكية رقمية مزودة بأحدث التقنيات المتطورة للتعرف على وجه المسافرين العابرين الحدود بتكلفة بلغت 33 مليون يورو.



وكان وزير الداخلية الإسباني جراندى مارلاسكا جوميز قد أكد عقب لقائه بنظيره المغربي عبد الوافى لفتيت، أن البلدين سيعملان معا من أجل مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية.