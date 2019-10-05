مقتل وإصابة 8 أشخاص فى حادث إطلاق نار شمال شرق أرمينيا

قالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الأرمينية هاروتيونيان، اليوم السبت، إن 3 أشخاص قتلوا، وأصيب خمسة آخرون في حادث إطلاق نار بمدينة فانادزور شمال شرق البلاد.



وأضافت المتحدثة- إن اللجنة تلقت معلومات الليلة الماضية حول حادث مسلح في أحد المساكن الخاصة بفانادزور، وتم اكتشاف جثتين لرجلين مصابين بطلقات من سلاح ناري، وتم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى، وتوفي أحدهم وهو في طريقه إلى المستشفى.



وأوضحت أنه تم فتح التحقيق في قضية قتل وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، واعتقال شخص للاشتباه به والذي اعترف بالفعل.