محاكمة مسئولين اثنين بشركة "النصر للأسمدة"

أحالت وزارة العدل رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية وأحد المحامين من مساعديه للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية خاصة بلائحة الشركة.



أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 103 لسنة 61 قضائية عليا، أن المخالفين خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2018 خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظا على أسرار العمل وما يتاح من معلومات ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح.



كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "أحمد. م" المحامي بالشركة حرر محضر شرطة برقم 2287 لسنة 2018 يتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية ضده، والتصريح بمضمون التحقيق الإداري رقم 48 لسنة 2018 إختصاصه بصدر ذلك المحضر مما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الألكترونية.



وتبين من أوراق القضية، أن "عبد الرسول يوسف.ع"، رئيس القطاع القانوني بالشركة تراخى في إتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإداري رقم 206 في 7 أغسطس 2018 بندب المخالف الأول وحتى 9 سبتمبر 2018 تاريخ عرض مذكرته على السلطة المختصة في هذا الشأن.