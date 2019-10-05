تظاهرة احتجاجية ضد قرار تقليص ميزانية الجامعات في البرازيل

تظاهر المئات من طلاب وموظفي الجامعات في ولاية (ساو باولو) البرازيلية احتجاجا على قرار الرئيس جايير بولسونارو بتخفيض الميزانية المخصصة للجامعات والمؤسسات التعليمية في البلاد.



ودعا المحتجون ـ اليوم السبت ـ الحكومة البرازيلية إلى التراجع عن خطتها حفاظا على المؤسسات التعليمية في البلاد.



وكانت الحكومة البرازيلية قد أعلنت مؤخرا أنها ستخفض الموارد من الجامعات الفيدرالية لاستثمارها في التعليم الأساسي، ثم قررت عقب ذلك تجميد ميزانية الكليات والمؤسسات الفيدرالية.