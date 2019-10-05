مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث تصادم برومانيا

لقي عشرة أشخاص مصرعهم فيما أصيب سبعة آخرون إثر اصطدام حافلة بشاحنة، اليوم السبت، في مقاطعة (إيالوميتا) برومانيا.



ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية عن وكيل وزارة الدخلية الرومانية رائد عرفات قوله إن الحادث وقع على الطريق الذي يربط مدينة (سلوبوزيا) بمدينة (أورزيتشيني) شرقي البلاد، لافتا إلى أن أربعة من المصابين حالتهم خطيرة.