إنشاء محطة صرف صحي بمنطقة "علي عيد" في الإسماعيلية

أعلن المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، الموافقة النهائية على بدء تنفيذ مشروع إنشاء محطة للصرف الصحي وشبكة متكاملة لمنطقة "علي عيد" التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك باعتماد مالي وقدره 23.5 مليون جنيه، دعما من صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، وتقام المحطة على مساحة 350 متر مربع.



وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية أنه تم إسناد المشروع للشركة المنفذة للبدء الفوري في التنفيذ.



ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للتعامل مع ملف التطوير للمناطق العشوائية ورفع الكفاءة لتلك المنطقة وتطويرها، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه من أعمال استكمال توصيل باقي المرافق الأساسية والخدمات لتلك المنطقة.



وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم فيما بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات لتنفيذ مشروع تطوير منطقة عزبة علي عيد باعتماد مالي وقدره 68 مليون جنيه من الصندوق كمرحلة أولى.



وقد أكد نائب المحافظ على توفير كافة سبل الدعم اللازم وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات من جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لخدمة ملف تطوير العشوائيات بالمحافظة والعمل على تحقيق المستهدف والقضاء تماما على أي شكل من أشكال العشوائيات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.



صرح بذلك الدكتور مهندس السيد حجازي مدير عام لجنة تطوير العشوائيات بالمحافظة.