مبابي خارج قائمة سان جيرمان

أكد مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، أن لاعبه كيليان مبابي، يعاني من مشكلة جديدة في الفخذ، وسيغيب عن مواجهة أنجيه المقررة اليوم السبت، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.



وقال توخيل في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، عشية مواجهة أنجيه: "لن يتمكن مبابي من اللعب غدا (اليوم)".



وتابع "ليست انتكاسة ربما تكون رد فعل لتمزق عضلي سابق في الفخذ هذا الشعور يحد من حركته ويؤثر على طريقة لعبه".



وأردف المدرب الألماني: "إنه رد فعل طبيعي من الجسد لحصص التدريب وخوض المباريات. مع العلاج لبضعة أيام سيكون جاهزا مرة أخرى".



وغاب مبابي لمدة شهر بسبب إصابة في الفخذ، وعاد خلال المباراة التي فاز فيها سان جيرمان 1-0 على مستضيفه بوردو السبت الماضي.



وسيعتمد سان جيرمان على نيمار، وماورو ايكاردي، اللذين سجلا آخر ثلاثة أهداف للفريق فيما بينهما، حيث تأجلت مرة أخرى عودة إدينسون كافاني من إصابة في الفخذ.



وقال توخيل "لا يشعر (كافاني) بألم لكنه أبلغني بأنه لم يتعاف تماما بعد".



وتابع "يجب أن نقرر إن كنا سنجازف بالدفع به أو ننتظر عشرة أيام أخرى لتجهيزه لمباراة نيس (18 أكتوبر)".