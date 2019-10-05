تضامن القاهرة: نستهدف 200 طالب بكل إدارة لدفع مصروفاتهم

قال محمد السيد وكيل التضامن بمحافظة القاهرة، إن الميديرية استهدفت أكثر من 200 طالب وتلميذ في 38 إدارة لدفع المصروفات الدراسية عنهم.



وأوضح "السيد" أن الاستهداف جاء في مختلف مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، بجانب مساعدة المديرية بتوزيع الشنط المدرسية الضامة للمستزلمات الدراسية من أقلام وكشاكيل وغيرها.



وأشار مدير مدرية تضامن القاهرة إلى أن دفع المصروفات عن الأسر المستحقة جاء ضمن برنامج وزارة التضامن الاجتماعي لرفع المعناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا.



كان محافظ القاهرة أكد على الوقوف والانحياز للأسر الأكثر احتياجًا مع بدء دخول العام الدراسي، بإشراف أجهزة المحافظة على مبادرة الاتحاد الإقليمي للجامعات الأهلية برئاسة عز فرغل، من توزيع مليون شنطة دراسية، على مليون أسرة.