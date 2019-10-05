إحباط محاولة إدخال مخدرات إلى سجن في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة المتنوعة أثناء محاولته إدخالها لسجين محبوس على ذمة قضية قتل.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد وائل نبيل مدير مكتب مكافحة المخدرات، أنه أثناء قيام ضباط مباحث معسكر قوات أمن الخانكة بتفتيش متعلقات زيارة المساجين تمكنوا من ضبط المدعو "محسن. ك. ح" 46 سنة -عاطل ومقيم بمنطقة قسم ثان شبرًا الخيمة، وبحوزته عدد 370 قرصا مخدرا ولفافة بداخلها كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالي 30 جراما.



وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد أدخالها للسجين "علي. ه. ع" المحبوس على ذمة القضية رقم 18010 لسنة 2018 جنايات قسم أول شبرًا الخيمة قتل.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.