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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 73 متهمًا بـ"فض رابعة"

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:49 م
محكمة
محكمة
شيماء حسين
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة 73 متهمًا فى قضية "فض اعتصام رابعة" إلى جلسة 9 أكتوبر؛ لندب باحث اجتماعي لبحث حالة المتهم الحدث عمرو ياسين.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أثناء أحداث رابعة، فقال إنه بناءً على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور، ونفاذًا للإذن بالفض، تم إنذار المتجمعين طبقًا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكل أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

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