خبير عسكرى: أبطالنا حولوا الانكسار إلى انتصار فى حرب أكتوبر (فيديو)

وأشار "حفظي"، إلى أن مصر تمكنت من تغيير حسابات الموازين السياسية في العالم، وهزمت أكبر حليف للولايات المتحدة في المنطقة رغم الإمكانيات المحدودة، لافتًا إلى أن الجيش المصري فاجأ العالم في 6 أكتوبر 73، وهذه الملحمة لم يكن لها مثيل في العالم كله، خاصة في عمليات الخداع الاستراتيجي.





قال اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إنه فخور لأنه كان جنديًا من الجنود الذين شاركوا في حرب أكتوبر وحققوا الانتصار المجيد، متابعًا: "عندما نتذكر ملحمة أكتوبر نشعر بالفخر والشرف والكرامة، وكيف استطاع أبناء مصر المخلصين تحويل المستحيل إلى الممكن".وأكد "حفظي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الأبطال استطاعوا تحويل الانكسار إلى انتصار، وجعلوا العالم ينبهر بما تم في هذه الملحمة، موضحًا أن العدو الإسرائيلي أشاد بالملحمة ووصفوها بالإعجاز والإنجاز والبراعة.