كيف تتصدى الدول المتقدمة لشائعات "السوشيال ميديا"؟



تعد مواقع التواصل الاجتماعي تربة خصبة لنشر الشائعات وترويج الأكاذيب، من قِبل الجماعات الإرهابية والقطاعات، والتي تسعى إلى توجيه الرأي العام بشكل يتوافق مع سياساتها ومصالحها، فتلك السياسات الخاطئة تخلق واقعا موازيًا، يُستخدم في التحريض وإثارة الكراهية، وفي ظل الانتشار الكثيف لمواقع التواصل الاجتماعي، والذي جعل العالم قرية صغيرة يمكن من خلالها إيصال أي معلومة تريد إيصالها، حتى لو كانت غير صحيحة.



وفي ظل تلك التطورات التي تجوب كل دول العالم، فإن الحكومات تضع عددا من الخطط لمواجهة تلك الشائعات، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وقصتنا التالية عن الأشكال غير المباشرة، خاصة بالنسبة لدول العالم المتقدم، فكيف يمكنهم الوصول إلى صاحب الشائعة لدحضها، وكيف يمكنهم القيام بأساليب مضادة للشائعة نفسها بحيث يخفت أثرها قبل الانتشار الكثيف لها؟



وللإجابة عن عدد من تلك الأسئلة، تواصلنا مع المهندس محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، قال إن مواقع التواصل الاجتماعي تعد الوسائل الأسهل والأقرب للشعوب، لذلك تستخدمها جهات معينة لبث سمومها وإثارة البلبلة بين المواطنين عن طريق ترويج الشائعات ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، بهدف زعزعة النظام وتوجيه الرأي العام إلى ما يتوافق مع سياساتها الخاصة.



تابع "الجندي"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الشائعات خطر كبير يجب التصدى له ودحضه بأحدث الطرق، فقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مؤخرًا في اتخاذ بعض الاستراتيجيات إلى تتضمن المعايير التي يجب أن تتوافر عند المجتمع والدولة لمكافحة تلك الشائعات.



وفسّر لنا تلك الاستراتيجيات، بأن هناك نوعين من تلك الطرق؛ الأولى هي استراتيجة على مستوى الأمن القومي، متمثلة في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أجهزة مراقبة أمنية، بهدف اتخاذ القرار الملائم وفق ما يسود تلك المواقع من الآراء والمعلومات، والثانية هي استراتيجة على مستوى الثقافة والتعليم.



هذه الاستراتيجة تهدف إلى نشر برامج وحملات توعوية، ويتم ذلك من خلال مواقع السوشيال ميديا، ومن خلال المناهج التعليمية داخل المدارس، حتى يمكن الوصول لأكبر قطاع من الجمهور وتوعيتهم بذلك الخطر الجسيم وبأنها تعد نوع من أنواع الحروب بإمكانها تدمير البشرية.



ولمزيد من التفاصيل عن تلك الأدوات، كان لنا بحث سريع في الموضوعات المنشورة في صحف أجنبية حول تلك الاستراتيجيات المتبعة في عدد من دول العالم المتقدم، فكان منها: فيتنام التي أصدرت قانونًا جديدًا يجبر شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل "جوجل" و"فيس بوك" على تخزين البيانات داخل فيتنام، وإزالة المحتوى الذى ترى حكومتها أنه مسيئ، كما يجب على الشركات أن تنشىء مكاتب لها فى البلد، وهو ما تتردد فيه شركات التكنولوجيا خوفًا من أن يتعرض العاملين لديها لضغوط رسمية أو حتى الاعتقال.



أما في ألمانيا، دعا وزير العدل الألماني "فيس بوك" لاحترام القوانين التي تحظر الطعن في ألمانيا، وذلك لما شهدته ألمانيا من زيادة خطاب الكراهية بعد تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى أراضيها.



وفي الهند، أكدت أعلى محكمة في مدينة "مدارس" عاصمة ولاية "تاميل نادو"، على أهمية تحميل شركات التكنولوجيا -بما في ذلك فيس بوك- المسئولية عن المحتوى الذي يشاركه المستخدمين، ونشرت في بيانها: " “سوف يتم تعطيل القانون والنظام، لذا لا يمكن للمنصات تجنب المسئولية عن الضرر الناجم عن استخدامها".، وذلك بحسب موقع TOI الهندي.



أما كندا، فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن وكالة التجسس والأمن الرقمي الكندية، حذرت من أن البلد لن تكون في مأمن من التدخل الأجنبي عبر الإنترنت في الانتخابات الفيدرالية المقررة في أكتوبر المقبل، وكانت كندا أقرت مؤخرًا قانونًا لتنظيم التدخل الخارجي في الانتخابات عبر السوشيال ميديا مثل فيس بوك أو يوتيوب وتويتر.



وفي الاتحاد الأوروبي، فقد تم تطبيق قانون لحماية خصوصية البيانات، ويحث الدول الأخرى على مواكبة إجراءاته، وقام مؤخرًا بتوقيع اتفاق مع اليابان في هذا الشأن.



وفي فرنسا، فقد طبقت نفس القانون الذي أقره الاتحاد الأوروبي، وبسببه تم تغريم المنظمون في فرنسا جوجل 50 مليون يورو، لعدم توضيحه كيفية استخدامه بيانات الأفراد لبيع الإعلانات.



أما استراليا، فقد هزتها حادثة مسجد نيوزيلاندا والتفجير الذي خلّف حادثًا مروعًا، فشرعت في العمل على مشروع قانون من شأنه سجن المديرين التنفيذيين للسوشيال ميديا وبفرض غرامات كبرى لو فشلوا في إزالة المواد العنيفة بشكل سريع.



أما سنغافورة، فأعلنت عن قانون جديد من شأنه وقف انتشار المعلومات الزائفة، فيجبر مواقع الويب على نشر التصحيحات أو التحذيرات على الأخبار المزيفة.



