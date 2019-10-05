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رياضة

زيدان مدافعًا عن كورتوا: ليس المذنب الوحيد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:43 م
مدرب ريال مدريد،
مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان
وكالات
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دافع مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، والذي تعرض لانتقادات لاذعة لأدائه المتواضع في لقاء الملكي ونادي كلوب بروج، الثلاثاء.

وفاجأ زيدان مشجعي "الملكي" مساء الثلاثاء، بإخراجه كورتوا، بين شوطي مباراة فريقه أمام النادي البلجيكي بدوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد متأخرا بنتيجة 0-2 أمام كلوب بروج، بملعبه، عندما تم استبدال كورتوا بين الشوطين، وهو إجراء غير مألوف في عالم كرة القدم.

وأدخل زيدان الحارس الفرنسي، ألفونس أريولا، الذي قدم مستوى جيدا، واستطاع بعدها ريال مدريد العودة للمباراة والتعادل 2-2.

وبرّر المدير الرياضي في ريال مدريد، إيميليو بوتراجينيو التبديل "الغريب": "كورتوا لديه مشكلات في المعدة، ولهذا تم استبداله".

ولم تقنع تصريحات بوتراغينيو جماهير ريال مدريد، التي طالبت ببقاء أريولا أساسيا، وانتقدت مستوى كورتوا، الذي خرج بين الشوطين بعد الأداء الهزيل.

وفي تصريحات صحفية قبل مباراة ريال مدريد وغرناطة، السبت، صرّح زيدان بأن "مسئولية الأداء غير الجيد أمام بروج تقع على عاتق الجميع، وكورتوا ليس المذنب الوحيد".

وأضاف المدرب الفرنسي: "كان يشعر بتعب قبل مباراة بروج وأنا متأكد من ذلك وهي أمور تحدث، عانى من مشكلة في المعدة، إلا أنه كان قادرا على اللعب وفي الاستراحة لم يكن بحالة جيدة".

وردا على سؤال حول استمرار كورتوا كلاعب أساسي، أوضح زيدان: "ما من لاعب بمقدوره أن يضمن مكانه أساسيا في الفريق بشكل دائم، إذ إنه لدي 25 لاعبا وأريد أن أختبر أداءهم جميعا".

وتعليقا على أداء أريولا، قال زيدان: "إنه حارس مرمى كبير مثل كورتوا، وأنا سعيد بأن لدينا في الريال حارسين جيدين. جميع اللاعبين يحظون بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، وكلهم يريد المشاركة في المباريات التي نخوضها، ولكن الاختيار يقع على عاتقي".

وعانى كورتوا من تذبذب المستوى منذ انتقاله لريال مدريد الموسم الماضي، وتلقت شباكه 81 هدفا في 58 مباراة، وهو رقم سلبي للغاية.

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