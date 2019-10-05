"صائد الدبابات": انتصار أكتوبر أبرز دليل على صلابة وقوة المصريين

حرب أكتوبر أبرز دليل على صلابة وقوة الجندي المصري الذي قهر المستحيل بكل المقاييس الإستراتيجية والعسكرية"..بهذه الكلمات بدأ الرقيب إبراهيم السيد عبد العال "صائد الدبابات "، حديثه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال عبد العال إنه كان يعمل حكمدار طاقم الصواريخ بالفرقة 16، ونجح بمفرده في تدمير 18 دبابة، فضلًا عن قنص مدرعتين خلال حرب أكتوبر 1973،مشيرا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لأعماله البطولية، ولقب بـ "صائد الدبابات "، لإسقاطه العديد من دبابات العدو.



وأشار إلى أنه حصل على العديد من الأوسمة منها ميدالية اللجنة المركزية بالاتحاد الاشتراكي، ودرع القوات المسلحة من المشير محمد حسين طنطاوي، ودرع الجيش الثاني الميداني، إضافة إلى العديد من شهادات التقدير وميداليات من مختلف الجامعات المصرية وقصور الثقافة.



وأوضح عبد العال أنه التحق بالتجنيد عام 1969 بعد حصوله على دبلوم تجارة بالتل الكبير لإدارة المدفعية بالماظة ثم تدرب على قواعد التعليم الأساسي لمدة 45 يوما بعدها انتقل لتشكيل 5 كتائب صواريخ، ونال شرف حكمدارية أحد الاطقم.



وأضاف أن مهمته هو وزملائه كانت تأمين قيادة اللواء وجسر شط القناة وتأمين عبور القوات من الغرب إلى الشرق، حيث نجحوا في منع تقدم أكثر من 40 دبابة معادية كان العدو يدفع بها في هجوم على القوات المصرية، مشيرا إلى أن تلك الدبابات كانت تضم أطقم من القوات الخاصة الإسرائيلية بهدف، اصطياد أطقم قنص الدبابات المصرية، ولكن القوات المصرية نجحت في وقف تقدم اللواء المدرع الإسرائيلي، الذي حاول اختراق خطوط القوات المصرية، وبرهنت قوات المشاة المصرية أنها قادرة على مواجهة العدو الإٍسرائيلي فيما هو متاح من إمكانيات.



ولفت صائد الدبابات إلى أنه كان يشعر بسعادة بالغة لا توصف مع نجاحه في قنص دبابة من دبابات العدو الذي أوهم العالم بأنه الجيش الذي لا يقهر لأنه استطاع تدمير 7 دبابات في 30 دقيقة.



وأوضح أنه في يوم 14 أكتوبر شن العدو الإسرائيلي هجوما على موقع الكتيبة في محاولة الاختراق والوصول للقناة، مشيرا إلى أن المعركة استمرت أكثر من 14 ساعة، تم خلالها تدمير 27 دبابة، وتكبد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة وكبيرة، وكانت من إحدى المعارك الفاصلة في الحرب.